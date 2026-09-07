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经注: Taha 20:96
Taha
96
20:96
قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذالك سولت لي نفسي ٩٦
قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا۟ بِهِۦ فَقَبَضْتُ قَبْضَةًۭ مِّنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِى نَفْسِى ٩٦
قَالَ
ﲞ
بَصُرۡتُ
ﲟ
بِمَا
ﲠ
لَمۡ
ﲡ
يَبۡصُرُواْ
ﲢ
بِهِۦ
ﲣ
فَقَبَضۡتُ
ﲤ
قَبۡضَةٗ
ﲥ
مِّنۡ
ﲦ
أَثَرِ
ﲧ
ٱلرَّسُولِ
ﲨ
فَنَبَذۡتُهَا
ﲩ
وَكَذَٰلِكَ
ﲪ
سَوَّلَتۡ
ﲫ
لِي
ﲬ
نَفۡسِي
ﲭ
٩٦
ﲮ
他说：我曾见他们所未见的，我从使者的遗迹上握了一把土， 而我把它抛下去，我的私欲那样怂恿我。
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基拉特
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Sāmirīy akasema, «Nilimuona ambaye hawakumuona, naye ni Jibrili, amani imshukiye, juu ya farasi, wakati walipotoka baharini na Fir'awn akazamishwa na askari wake, hapo niliteka kwa kitanga changu cha mkono mchanga wa athari ya kwato za farasi wa Jibrili nikaurusha kwenye pambo ambalo kwalo nimetengeneza kigombe, kikawa ni kigombe chenye mwili, chenye kutoa sauti ya ng’ombe, na kikawa ni kisirani na mtihani. Kufanya hivyo ndivyo nafsi yangu inayoamrisha maovu ilivyonipambia.»