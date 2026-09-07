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经注: Taha 20:96
Taha
96
20:96
قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذالك سولت لي نفسي ٩٦
قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا۟ بِهِۦ فَقَبَضْتُ قَبْضَةًۭ مِّنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِى نَفْسِى ٩٦
قَالَ
ﲞ
بَصُرۡتُ
ﲟ
بِمَا
ﲠ
لَمۡ
ﲡ
يَبۡصُرُواْ
ﲢ
بِهِۦ
ﲣ
فَقَبَضۡتُ
ﲤ
قَبۡضَةٗ
ﲥ
مِّنۡ
ﲦ
أَثَرِ
ﲧ
ٱلرَّسُولِ
ﲨ
فَنَبَذۡتُهَا
ﲩ
وَكَذَٰلِكَ
ﲪ
سَوَّلَتۡ
ﲫ
لِي
ﲬ
نَفۡسِي
ﲭ
٩٦
ﲮ
他说：我曾见他们所未见的，我从使者的遗迹上握了一把土， 而我把它抛下去，我的私欲那样怂恿我。
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﴿قَالَ بَصُرۡتُ بِمَا لَمۡ یَبۡصُرُوا۟ بِهِۦ﴾ بِالْيَاءِ وَالتَّاء أَيْ عَلِمْت مَا لَمْ يَعْلَمُوهُ ﴿فَقَبَضۡتُ قَبۡضَةࣰ مِّنۡ﴾ تُرَاب ﴿أَثَرِ﴾ حَافِر فَرَس ﴿ٱلرَّسُولِ﴾ جِبْرِيل ﴿فَنَبَذۡتُهَا﴾ أَلْقَيْتهَا فِي صُورَة الْعِجْل الْمُصَاغ ﴿وَكَذَ ٰلِكَ سَوَّلَتۡ﴾ زَيَّنَتْ ﴿لِی نَفۡسِی ٩٦﴾ وَأُلْقِيَ فِيهَا أَنَّ آخِذ قَبْضَة مِنْ تُرَاب مَا ذُكِرَ وَأُلْقِيهَا عَلَى مَا لَا رُوح لَهُ يَصِير لَهُ رُوح وَرَأَيْت قَوْمك طَلَبُوا مِنْك أَنْ تَجْعَل لَهُمْ إلَهًا فَحَدَّثَتْنِي نَفْسِي أَنْ يَكُون ذَلِكَ الْعِجْل إلَههمْ