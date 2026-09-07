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经注: Taha 20:94
Taha
94
20:94
قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسراييل ولم ترقب قولي ٩٤
قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِى وَلَا بِرَأْسِىٓ ۖ إِنِّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِى ٩٤
قَالَ
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يَبۡنَؤُمَّ
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لَا
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تَأۡخُذۡ
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بِلِحۡيَتِي
ﲉ
وَلَا
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بِرَأۡسِيٓۖ
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إِنِّي
ﲍ
خَشِيتُ
ﲎ
أَن
ﲏ
تَقُولَ
ﲐ
فَرَّقۡتَ
ﲑ
بَيۡنَ
ﲒ
بَنِيٓ
ﲓ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﲔ
وَلَمۡ
ﲕ
تَرۡقُبۡ
ﲖ
قَوۡلِي
ﲗ
٩٤
ﲘ
他说：我的胞弟啊！你不要揪住我的头发和胡子，我的确怕你说：'你使以色列分裂，而不注意我的话。'
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基拉特
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العربية
Al-Sa'di
Ты велел мне замещать тебя в твое отсутствие, и если бы я покинул сынов Исраила, то ослушался бы твоей воли. Я не сделал этого, потому что опасался разгневать тебя. Ты стал бы упрекать меня в том, что по моей вине сыны Исраила остались без старшего и разошлись во мнении. Посему не считай меня нечестивым человеком и не позволяй нашим врагам злорадствовать. Муса пожалел о том, что грубо обошелся со своим братом и сказал: «Господи! Прости меня и моего брата и введи нас в Свою милость, ибо Ты - Милосерднейший из милосердных» (7:151). Затем он обратился к самаритянину.