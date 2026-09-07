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经注: Taha 20:94
Taha
94
20:94
قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسراييل ولم ترقب قولي ٩٤
قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِى وَلَا بِرَأْسِىٓ ۖ إِنِّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِى ٩٤
قَالَ
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يَبۡنَؤُمَّ
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لَا
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تَأۡخُذۡ
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بِلِحۡيَتِي
ﲉ
وَلَا
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بِرَأۡسِيٓۖ
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إِنِّي
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خَشِيتُ
ﲎ
أَن
ﲏ
تَقُولَ
ﲐ
فَرَّقۡتَ
ﲑ
بَيۡنَ
ﲒ
بَنِيٓ
ﲓ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﲔ
وَلَمۡ
ﲕ
تَرۡقُبۡ
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قَوۡلِي
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٩٤
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他说：我的胞弟啊！你不要揪住我的头发和胡子，我的确怕你说：'你使以色列分裂，而不注意我的话。'
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基拉特
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Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ﴾ هارون ﴿یَبۡنَؤُمِّ﴾ بِكَسْرِ الْمِيم وَفَتْحهَا أَرَادَ أُمِّي وَذِكْرهَا أَعْطَف لِقَلْبِهِ ﴿لَا تَأۡخُذۡ بِلِحۡیَتِی﴾ وَكَانَ أَخَذَهَا بِشِمَالِهِ ﴿وَلَا بِرَأۡسِیۤۖ﴾ وَكَانَ أَخَذَ شَعَره بِيَمِينِهِ غَضَبًا ﴿إِنِّی خَشِیتُ﴾ لَوْ اتَّبَعْتُك وَلَا بُدّ أَنْ يَتَّبِعَنِي جَمْع مِمَّنْ لَمْ يَعْبُدُوا الْعِجْل ﴿أَن تَقُولَ فَرَّقۡتَ بَیۡنَ بَنِیۤ إِسۡرَ ٰۤءِیلَ﴾ وَتَغْضَب عَلَيَّ ﴿وَلَمۡ تَرۡقُبۡ﴾ تَنْتَظِر ﴿قَوۡلِی ٩٤﴾ فِيمَا رَأَيْته فِي ذلك