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经注: Taha 20:93
Taha
93
20:93
الا تتبعن افعصيت امري ٩٣
أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ٩٣
أَلَّا
ﱿ
تَتَّبِعَنِۖ
ﲀﲁ
أَفَعَصَيۡتَ
ﲂ
أَمۡرِي
ﲃ
٩٣
ﲄ
你为何不跟随我？难道你要违背我的命令吗？
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答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَلَّا تَتَّبِعَنِ
] بۆچی شوێنى من نهكهوتیت و خێرا پێت نهوتم؟ [
أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (٩٣)
] ئایا تۆ سهرپێچی فهرمانی منت كرد وه لای ئهمان مایتهوه كه گوێلك ئهپهرستن.