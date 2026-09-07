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经注: Taha 20:93
Taha
93
20:93
الا تتبعن افعصيت امري ٩٣
أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ٩٣
أَلَّا
ﱿ
تَتَّبِعَنِۖ
ﲀﲁ
أَفَعَصَيۡتَ
ﲂ
أَمۡرِي
ﲃ
٩٣
ﲄ
你为何不跟随我？难道你要违背我的命令吗？
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
usinifuate ukawa na mimi na ukawaacha? Je, umeasi amri yangu niliyokuamrisha kwayo ya kushika mahali pangu na kutengeneza baada ya mimi kuondoka?