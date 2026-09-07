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经注: Taha 20:92
Taha
92
20:92
قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا ٩٢
قَالَ يَـٰهَـٰرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوٓا۟ ٩٢
قَالَ
ﱷ
يَٰهَٰرُونُ
ﱸ
مَا
ﱹ
مَنَعَكَ
ﱺ
إِذۡ
ﱻ
رَأَيۡتَهُمۡ
ﱼ
ضَلُّوٓاْ
ﱽ
٩٢
ﱾ
穆萨说：哈伦啊！当你看见他们误入迷途的时候，是什么障碍，
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基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ﴾ مُوسَى بَعْد رُجُوعه ﴿یَـٰهَـٰرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذۡ رَأَیۡتَهُمۡ ضَلُّوۤا۟ ٩٢﴾ بِعِبَادَتِهِ