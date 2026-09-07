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经注: Taha 20:91
Taha
91
20:91
قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى ٩١
قَالُوا۟ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَـٰكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ٩١
قَالُواْ
ﱭ
لَن
ﱮ
نَّبۡرَحَ
ﱯ
عَلَيۡهِ
ﱰ
عَٰكِفِينَ
ﱱ
حَتَّىٰ
ﱲ
يَرۡجِعَ
ﱳ
إِلَيۡنَا
ﱴ
مُوسَىٰ
ﱵ
٩١
ﱶ
他们说：我们必继续崇拜牛犊，直至穆萨转回来。
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Al-Qurtubi
فعصوه قالوا لن نبرح عليه عاكفين أي لن نزال مقيمين على عبادة العجل . حتى يرجع إلينا موسى فينظر هل يعبده كما عبدناه ؛ فتوهموا أن موسى يعبد العجل ، فاعتزلهم هارون في اثني عشر ألفا من الذين لم يعبدوا العجل ، فلما رجع موسى وسمع الصياح والجلبة وكانوا يرقصون حول العجل قال للسبعين معه هذا صوت الفتنة ؛