登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Taha 20:90
Taha
90
20:90
ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمان فاتبعوني واطيعوا امري ٩٠
وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَـٰرُونُ مِن قَبْلُ يَـٰقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِۦ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَـٰنُ فَٱتَّبِعُونِى وَأَطِيعُوٓا۟ أَمْرِى ٩٠
وَلَقَدۡ
ﱛ
قَالَ
ﱜ
لَهُمۡ
ﱝ
هَٰرُونُ
ﱞ
مِن
ﱟ
قَبۡلُ
ﱠ
يَٰقَوۡمِ
ﱡ
إِنَّمَا
ﱢ
فُتِنتُم
ﱣ
بِهِۦۖ
ﱤﱥ
وَإِنَّ
ﱦ
رَبَّكُمُ
ﱧ
ٱلرَّحۡمَٰنُ
ﱨ
فَٱتَّبِعُونِي
ﱩ
وَأَطِيعُوٓاْ
ﱪ
أَمۡرِي
ﱫ
٩٠
ﱬ
以前哈伦确已对他们说：我的宗族啊！你们只是为牛犊所迷惑，你们的主，确是至仁主。你们应当顺从我，当服从我的命令。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Al-Sa'di
Сыны Исраила усомнились в основном вопросе веры и не имели оправданию своему поступку, потому что Харун удерживал их от поклонения тельцу. Он говорил, что мычащее изваяние является искушением и что Единственным Господом является Милостивый Аллах. Он напоминал им о том, что только Аллах одаряет людей зримыми и незримыми благами и оберегает их от зла и что им надлежит повиноваться ему и отречься от поклонения тельцу.