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经注: Taha 20:90
Taha
90
20:90
ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمان فاتبعوني واطيعوا امري ٩٠
وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَـٰرُونُ مِن قَبْلُ يَـٰقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِۦ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَـٰنُ فَٱتَّبِعُونِى وَأَطِيعُوٓا۟ أَمْرِى ٩٠
وَلَقَدۡ
ﱛ
قَالَ
ﱜ
لَهُمۡ
ﱝ
هَٰرُونُ
ﱞ
مِن
ﱟ
قَبۡلُ
ﱠ
يَٰقَوۡمِ
ﱡ
إِنَّمَا
ﱢ
فُتِنتُم
ﱣ
بِهِۦۖ
ﱤﱥ
وَإِنَّ
ﱦ
رَبَّكُمُ
ﱧ
ٱلرَّحۡمَٰنُ
ﱨ
فَٱتَّبِعُونِي
ﱩ
وَأَطِيعُوٓاْ
ﱪ
أَمۡرِي
ﱫ
٩٠
ﱬ
以前哈伦确已对他们说：我的宗族啊！你们只是为牛犊所迷惑，你们的主，确是至仁主。你们应当顺从我，当服从我的命令。
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kwa kweli, Hārūn aliwaambia Wana wa Isrāīl kabla Mūsā hajarudi kuwajia, «Enyi watu wangu, hakika nyinyi mumetahiniwa na huyu kigombe, ili aonekana wazi mwenye Imani miongoni mwenu apate kujitenga na mwenye kukanusha. Kwa hakika Mola wenu ni Al-Rahmān (Mwingi wa Rehema) si mwingine. Basi nifuateni katika lile ninalowaitia la kumuabudu Mwenyezi Mungu na muitii amri yangu katika kufuata sheria Yake.»