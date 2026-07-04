登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Taha
89
20:89
افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ٨٩
أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًۭا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّۭا وَلَا نَفْعًۭا ٨٩
أَفَلَا
يَرَوۡنَ
أَلَّا
يَرۡجِعُ
إِلَيۡهِمۡ
قَوۡلٗا
وَلَا
يَمۡلِكُ
لَهُمۡ
ضَرّٗا
وَلَا
نَفۡعٗا
٨٩
那头牛犊不能回答他们的问话，也不能主持他们的祸福，难道他们不知道吗？
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا
] خواى گهوره كهم عهقڵییان دهردهخات و دهفهرمێت: ئایا ئهوان بۆ پهندو عیبرهت وهرناگرن نابینن كه ئهم گوێلكه هیچ وهڵامێكیان ناداتهوهو قسهیان لهگهڵدا ناكات ئیتر ئهمه چۆن دهبێ خوا بێت (كهواته خوا دهبێت سیفهتى قسه كردنى ههبێت) [
وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (٨٩)
] وه هیچ زیان و سوودێكی ئهوانی بهدهست نیه نه له دونیا نه له قیامهت، بهڵكو سودو زیان تهنها بهدهست خواى گهورهیه.