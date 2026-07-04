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Taha
88
20:88
فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هاذا الاهكم والاه موسى فنسي ٨٨
فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًۭا جَسَدًۭا لَّهُۥ خُوَارٌۭ فَقَالُوا۟ هَـٰذَآ إِلَـٰهُكُمْ وَإِلَـٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِىَ ٨٨
فَأَخۡرَجَ
لَهُمۡ
عِجۡلٗا
جَسَدٗا
لَّهُۥ
خُوَارٞ
فَقَالُواْ
هَٰذَآ
إِلَٰهُكُمۡ
وَإِلَٰهُ
مُوسَىٰ
فَنَسِيَ
٨٨
他就为他们铸出一头牛犊--一个有犊声的躯壳， 他们就说：这是你们的主，也是穆萨的主，但他忘记了。
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基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
В тот день, когда было потоплено войско Фараона, этот самаритянин увидел след Божьего посланца и решил взять горсть земли с этого следа. Ему было внушено, что если он бросит эту горсть земли на какую-либо вещь, то она непременно оживет. И это должно было стать искушением и испытанием для людей. Самаритянин бросил землю на изваяние тельца, и тот начал двигаться и мычать. А люди сказали: «Муса отправился искать своего Господа, а тот оказался рядом с нами, но Муса предал его забвению». Это свидетельствовало о глупости и безрассудстве сынов Исраила. Еще недавно этот странный телец представлял собой безжизненные предметы, а теперь он замычал, и они решили, что он является Господом небес и земли.