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Taha
87
20:87
قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولاكنا حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذالك القى السامري ٨٧
قَالُوا۟ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَـٰكِنَّا حُمِّلْنَآ أَوْزَارًۭا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَـٰهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِىُّ ٨٧
قَالُواْ
مَآ
أَخۡلَفۡنَا
مَوۡعِدَكَ
بِمَلۡكِنَا
وَلَٰكِنَّا
حُمِّلۡنَآ
أَوۡزَارٗا
مِّن
زِينَةِ
ٱلۡقَوۡمِ
فَقَذَفۡنَٰهَا
فَكَذَٰلِكَ
أَلۡقَى
ٱلسَّامِرِيُّ
٨٧
他们说：我们没有自愿地违背对你的约言， 但我们把（埃及人的）许多首饰携带出来，觉得很沉重，我们就抛下了那些首饰，撒米里也同样抛下了（他所携带的首饰）。
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基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
Мы не сделали этого преднамеренно. Дело в том, что мы были обременены украшениями, которые взяли с собой, покидая Египет. Это были украшения, которые мы некогда заимствовали у коптов. Когда ты покинул нас, мы собрали эти украшения для того, чтобы по возвращении ты решил, что нам делать с ними. Точно так же поступил некий самаритянин.