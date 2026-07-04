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Taha
86
20:86
فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي ٨٦
فَرَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِۦ غَضْبَـٰنَ أَسِفًۭا ۚ قَالَ يَـٰقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌۭ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِى ٨٦
فَرَجَعَ
مُوسَىٰٓ
إِلَىٰ
قَوۡمِهِۦ
غَضۡبَٰنَ
أَسِفٗاۚ
قَالَ
يَٰقَوۡمِ
أَلَمۡ
يَعِدۡكُمۡ
رَبُّكُمۡ
وَعۡدًا
حَسَنًاۚ
أَفَطَالَ
عَلَيۡكُمُ
ٱلۡعَهۡدُ
أَمۡ
أَرَدتُّمۡ
أَن
يَحِلَّ
عَلَيۡكُمۡ
غَضَبٞ
مِّن
رَّبِّكُمۡ
فَأَخۡلَفۡتُم
مَّوۡعِدِي
٨٦
穆萨悲愤地转回去看他的宗族，他说：我的宗族啊！难道你们的主，没有给你们一个美好的应许吗？你们觉得时间太长呢？还是你们想应受从你们的主发出的谴责，因而你们违背了对我的约言呢？
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基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
Разве Аллах не обещал ниспослать вам Тору? Разве вам показался долгим короткий срок моего отсутствия? Неужели вы прожили без пророков и посланников так долго, что успели забыть пророческие проповеди и лишились даже остатков истинного знания? Неужели я покинул вас так давно, что вы забыли о моих наставлениях, перестали поклоняться одному Аллаху? Неужели невежество одержало верх из-за отсутствия знаний о моей пророческой миссии? О нет! Вы являетесь живыми свидетелями моей миссии и имеете о ней полное представление, и поэтому вам не может быть оправдания. Неужели вы решили разгневать своего Господа и сделали все для того, чтобы обречь себя на мучительное наказание? Вы нарушили данное мне обещание. Я велел вам следовать прямым путем и завещал вам повиноваться Харуну, но вы не послушались того, кто отсутствовал, и не уважили того, кто остался с вами.