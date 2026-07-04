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Taha
83
20:83
۞ وما اعجلك عن قومك يا موسى ٨٣
۞ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَـٰمُوسَىٰ ٨٣
۞ وَمَآ
أَعۡجَلَكَ
عَن
قَوۡمِكَ
يَٰمُوسَىٰ
٨٣
穆萨啊！你为何仓促地离开你的宗族呢？
经注
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反思
答案
基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
كان الله تعالى، قد واعد موسى أن يأتيه لينزل عليه التوراة ثلاثين ليلة، فأتمها بعشر، فلما تم الميقات، بادر موسى عليه السلام إلى الحضور للموعد شوقا لربه، وحرصا على موعوده،
فقال الله له:
{ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى }
أي: ما الذي قدمك عليهم؟ ولم لم تصبر حتى تقدم أنت وهم؟