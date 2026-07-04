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Taha
80
20:80
يا بني اسراييل قد انجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى ٨٠
يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ قَدْ أَنجَيْنَـٰكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَٰعَدْنَـٰكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ٨٠
يَٰبَنِيٓ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
قَدۡ
أَنجَيۡنَٰكُم
مِّنۡ
عَدُوِّكُمۡ
وَوَٰعَدۡنَٰكُمۡ
جَانِبَ
ٱلطُّورِ
ٱلۡأَيۡمَنَ
وَنَزَّلۡنَا
عَلَيۡكُمُ
ٱلۡمَنَّ
وَٱلسَّلۡوَىٰ
٨٠
以色列的后裔啊！我曾拯救你们脱离你们的敌人，我曾在那山的右边与你们订约，我曾降甘露和鹌鹑给你们。
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
Всевышний напомнил сынам Исраила о Своей величайшей милости по отношению к ним. Он спас их от Фараона и обещал ниспослать им Небесное Писание, которое содержит славные законы и прекрасные повествования. Тем самым Аллах напомнил им о том, как благоустроил их мирскую и духовную жизнь. Затем Он напомнил им о том, как ниспослал им манну и перепелов, когда они блуждали в пустыне. Он одарил их приготовленными яствами, которые можно было употреблять в пищу без труда. Он также сказал им: