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Taha
78
20:78
فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم ٧٨
فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِۦ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ٧٨
فَأَتۡبَعَهُمۡ
فِرۡعَوۡنُ
بِجُنُودِهِۦ
فَغَشِيَهُم
مِّنَ
ٱلۡيَمِّ
مَا
غَشِيَهُمۡ
٧٨
法老统领他的军队，赶上他们，遂为海水所淹没。
经注
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反思
答案
基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
После того как Муса явил Фараону и его народу множество доказательств, он остался в Египте и начал призывать людей к покорности Аллаху. Он делал все возможное для того, чтобы избавить сынов Исраила от Фараона и тех страданий, которые они испытывали. Аллах явил деспотичному правителю удивительные знамения, которые подробно описаны в Священном Коране, но он надменно отворачивался от истины и продолжал угнетать сынов Исраила. И поэтому они были вынуждены скрывать свою веру от египтян и поклоняться Аллаху в своих домах. Они терпеливо сносили бесчинство Фараона и причиняемые им страдания, и тогда Всевышний Аллах решил спасти их от ненавистного врага и одарить их силой и могуществом, дабы они открыто поклонялись своему Господу и выполняли Его повеления. Аллах повелел Мусе договориться с сынами Исраила о дне, когда они покинут Египет, и сохранить это в тайне от египтян. Им было велено выступить под покровом ночи и идти без привалов, потому что Фараон и его войско непременно отправятся вслед за ними. Сыны Исраила покинули Египет в первые часы ночи. Среди них были даже женщины и дети. А наутро об этом узнали египтяне. Они звали Своих рабов, но те не отвечали на их зов, и тогда Фараон пришел в ярость. Он велел собрать огромную армию со всех концов Египта и после восхода солнца отправился с нею по стопам сынов Исраила. Когда две огромные рати увидели друг друга, последователи Мусы сказали: «Нас непременно настигнут» (26:61). Они забеспокоились и перепугались: перед ними было море, а позади них находилось войско Фараона, который пришел в бешенство от их поступка. Однако Муса сохранял спокойствие, потому что он твердо верил в правдивость Божьего обещания. Он воскликнул: «О нет! Со мной - мой Господь, и Он укажет мне прямой путь» (26:62). Аллах велел ему ударить посохом по воде, и стоило ему сделать это, как море разверзлось, и в нем образовалось двенадцать тропинок, по правую и левую стороны которых находились огромные столбы воды, подобные высоким горам. По воле Аллаха образовавшие тропинки были сухими, и Господь повелел сынам Исраила не опасаться того, что они будут настигнуты Фараоном или потоплены в море. Тогда сыны Исраила стали пересекать море по этим тропинкам, а Фараон и его воины отправились вслед за ними. Когда все последователи Мусы вышли на берег, а все воины Фараона вошли в разверзнутое море, Аллах повелел морю сомкнуться над ними. Морская пучина поглотила неверных, и они погибли все как один. А сыны Исраила наблюдали за тем, какая участь постигла их врагов, и воочию убедились в их гибели.