登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Taha
76
20:76
جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذالك جزاء من تزكى ٧٦
جَنَّـٰتُ عَدْنٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّىٰ ٧٦
جَنَّٰتُ
عَدۡنٖ
تَجۡرِي
مِن
تَحۡتِهَا
ٱلۡأَنۡهَٰرُ
خَٰلِدِينَ
فِيهَاۚ
وَذَٰلِكَ
جَزَآءُ
مَن
تَزَكَّىٰ
٧٦
--常住的乐园，下临诸河，而永居其中。那是纯洁者的报酬。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
] بهههشتێك كه بۆ ههمیشهییهو ئهمێنێتهوه كه ئاو به ژێر خانوو دارو ماڵهكاندا تێ ئهپهڕێت به نهمری و بۆ ههمیشهیی لهوێ ئهمێننهوه [
وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى (٧٦)
] وه ئهمهش پاداشتی كهسێكه كه خۆی له كوفرو تاوان پاك بكاتهوهو بۆ لای خوای گهوره بگهڕێتهوهو به تاك و تهنها خواى گهوره بپهرستێت.