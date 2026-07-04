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Taha
74
20:74
انه من يات ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ٧٤
إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبَّهُۥ مُجْرِمًۭا فَإِنَّ لَهُۥ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ٧٤
إِنَّهُۥ
مَن
يَأۡتِ
رَبَّهُۥ
مُجۡرِمٗا
فَإِنَّ
لَهُۥ
جَهَنَّمَ
لَا
يَمُوتُ
فِيهَا
وَلَا
يَحۡيَىٰ
٧٤
犯罪而来见主者，必入火狱，在火狱里，不死也不活。
经注
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反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Al-Sa'di
20:74至20:75节的经注
Всевышний поведал о том, что всякий грешник, который вплоть до самой смерти исповедовал неверие и совершал великие преступления, непременно попадет в Геенну, в которой для него уготовано мучительное наказание. Там ужасные цепи и чудовищная пропасть. Там лютая стужа и невыносимый зной. Там самые ужасные виды мучений, от которых плавятся сердца и внутренности. Но самое страшное - то, что мученики Ада не умирают и не живут. Они не умирают, потому что смерть стала бы для них облегчением. Однако их существование невозможно назвать жизнью, потому что они не получают от этого ни духовного, ни физического удовольствия. Жизнь в Аду преисполнена страданий для души, сердца и тела, и тяжесть этих страданий невозможно оценить. Они не будут ослаблены даже на одно мгновение, и если мученики попросят о милости, то они не получат ее, а если они станут молить о прощении, то их молитвы не будут услышаны. Если они станут просить о помощи, то им помогут кипящей водой, подобной расплавленному металлу, которая обжигает кожу. Если же они будут просить об избавлении, то им велят вернуться обратно униженными и никогда больше не обращаться к Аллаху.