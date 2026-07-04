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Taha
73
20:73
انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى ٧٣
إِنَّآ ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَـٰيَـٰنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرٌۭ وَأَبْقَىٰٓ ٧٣
إِنَّآ
ءَامَنَّا
بِرَبِّنَا
لِيَغۡفِرَ
لَنَا
خَطَٰيَٰنَا
وَمَآ
أَكۡرَهۡتَنَا
عَلَيۡهِ
مِنَ
ٱلسِّحۡرِۗ
وَٱللَّهُ
خَيۡرٞ
وَأَبۡقَىٰٓ
٧٣
我们确已信仰我们的主，以便他赦免我们的过失，和在你的强迫下我们表演魔术的罪行。真主（的赏赐）是更好的，（他的刑罚）是更久的。
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基拉特
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Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا
] ئێمه ئیمانمان به پهروهردگاری خۆمان هێنا تا خوای گهوره له تاوانهكانی پێشترمان خۆش بێ له كوفرو سیحر [
وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ
] وه ئهو سیحرانهی پێشتر كه تۆ به زۆر به پێمانت كردووه تا خوای گهوره لێمان خۆشبێ بهتایبهتی ئهوهی كه ڕووبهڕووی موسا -
صلی الله علیه وسلم
- بووینهوه [
وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (٧٣)
] وه خوای گهوره بۆ ئێمه باشتره له تۆ، وه پاداشتیشى ئهمێنێتهوهو بهردهوامتره لهوهی تۆ.