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Taha
73
20:73
انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى ٧٣
إِنَّآ ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَـٰيَـٰنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرٌۭ وَأَبْقَىٰٓ ٧٣
إِنَّآ
ءَامَنَّا
بِرَبِّنَا
لِيَغۡفِرَ
لَنَا
خَطَٰيَٰنَا
وَمَآ
أَكۡرَهۡتَنَا
عَلَيۡهِ
مِنَ
ٱلسِّحۡرِۗ
وَٱللَّهُ
خَيۡرٞ
وَأَبۡقَىٰٓ
٧٣
我们确已信仰我们的主，以便他赦免我们的过失，和在你的强迫下我们表演魔术的罪行。真主（的赏赐）是更好的，（他的刑罚）是更久的。
经注
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反思
答案
基拉特
圣训
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿إِنَّاۤ ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِیَغۡفِرَ لَنَا خَطَـٰیَـٰنَا﴾ مِنْ الْإِشْرَاك وَغَيْره ﴿وَمَاۤ أَكۡرَهۡتَنَا عَلَیۡهِ مِنَ ٱلسِّحۡرِۗ﴾ تَعَلُّمًا وَعَمَلًا لِمُعَارَضَةِ مُوسَى ﴿وَٱللَّهُ خَیۡرࣱ﴾ مِنْك ثَوَابًا إذَا أُطِيعَ ﴿وَأَبۡقَىٰۤ ٧٣﴾ مِنْك عَذَابًا إذَا عصي