登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Taha
71
20:71
قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى ٧١
قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ۖ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَـٰفٍۢ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِى جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًۭا وَأَبْقَىٰ ٧١
قَالَ
ءَامَنتُمۡ
لَهُۥ
قَبۡلَ
أَنۡ
ءَاذَنَ
لَكُمۡۖ
إِنَّهُۥ
لَكَبِيرُكُمُ
ٱلَّذِي
عَلَّمَكُمُ
ٱلسِّحۡرَۖ
فَلَأُقَطِّعَنَّ
أَيۡدِيَكُمۡ
وَأَرۡجُلَكُم
مِّنۡ
خِلَٰفٖ
وَلَأُصَلِّبَنَّكُمۡ
فِي
جُذُوعِ
ٱلنَّخۡلِ
وَلَتَعۡلَمُنَّ
أَيُّنَآ
أَشَدُّ
عَذَابٗا
وَأَبۡقَىٰ
٧١
法老说：在我允许你们之前，你们就信奉他们了吗？他必定是你们的头子，他把魔术传授你们，所以我誓必交互着砍掉你们的手和脚，我誓必把你们钉死在椰枣树干上，你们必定知道我们俩谁的刑罚更严厉，更长久。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{فیرعەون هەڕەشە دەكات} [
قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ
] فیرعهون وتی: ئایا ئێوه ئیمانتان پێی هێنا پێش ئهوهی كه من مۆڵهتتان بدهم و ئیزنتان بدهم [
إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ
] موسا گهورهو مامۆستاكهتان بوو كه فێره سیحری كردن ( واى وت بۆ ئهوهی گومان بۆ خهڵكى دروست بكات و موسڵمان نهبن) [
فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ
] پاشان ههڕهشهی لێ كردن و ترساندیانی و وتی: ئهبێ دهستی ڕاست و پێی چهپتان ببڕمهوه [
وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ
] وه ئهبێ بهسهر ئهو دار خورمایانهوه ههڵتانبواسم و له خاچتان بدهم (یهكهم كهس بووه بهم شێوازه سزاى خهڵكى داوه) [
وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى (٧١)
] ئهو كاته ئهزانن سزای كاممان سهختترهو بهردهوامترهو ئهمێنێتهوه.