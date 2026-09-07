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经注: Taha 20:70
Taha
70
20:70
فالقي السحرة سجدا قالوا امنا برب هارون وموسى ٧٠
فَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًۭا قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ٧٠
فَأُلۡقِيَ
ﱻ
ٱلسَّحَرَةُ
ﱼ
سُجَّدٗا
ﱽ
قَالُوٓاْ
ﱾ
ءَامَنَّا
ﱿ
بِرَبِّ
ﲀ
هَٰرُونَ
ﲁ
وَمُوسَىٰ
ﲂ
٧٠
ﲃ
于是，术士们拜倒下去，他们说：我们已归信哈伦和穆萨的主了。
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基拉特
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العربية
Tafsir Muyassar
فألقى موسى عصاه، فبلعت ما صنعوا، فظهر الحق وقامت الحجة عليهم.
فألقى السحرة أنفسهم على الأرض ساجدين وقالوا:
آمنا برب هارون وموسى، لو كان هذا سحرًا ما غُلِبْنا.