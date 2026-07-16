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Taha
70
20:70
فالقي السحرة سجدا قالوا امنا برب هارون وموسى ٧٠
فَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًۭا قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ٧٠
فَأُلۡقِيَ
ٱلسَّحَرَةُ
سُجَّدٗا
قَالُوٓاْ
ءَامَنَّا
بِرَبِّ
هَٰرُونَ
وَمُوسَىٰ
٧٠
于是，术士们拜倒下去，他们说：我们已归信哈伦和穆萨的主了。
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基拉特
圣训
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَأُلۡقِیَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدࣰا﴾ خَرُّوا سَاجِدِينَ لِلَّهِ تَعَالَى ﴿قَالُوۤا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ٧٠﴾