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Taha
69
20:69
والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى ٦٩
وَأَلْقِ مَا فِى يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوٓا۟ ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا۟ كَيْدُ سَـٰحِرٍۢ ۖ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ٦٩
وَأَلۡقِ
مَا
فِي
يَمِينِكَ
تَلۡقَفۡ
مَا
صَنَعُوٓاْۖ
إِنَّمَا
صَنَعُواْ
كَيۡدُ
سَٰحِرٖۖ
وَلَا
يُفۡلِحُ
ٱلسَّاحِرُ
حَيۡثُ
أَتَىٰ
٦٩
你抛下你右手里的拐杖，它就会吞没了他们所造作的。他们所造作的，只是术士的法术；术士们无论干什么总是不成功的。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ
] ئهوهی له دهستت دایه كه گۆچانهكهیه ههڵی بده [
تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا
] ههموو مارو ههژدیهاكانی ئهوان قوت ئهدات كه خۆی له حهقیقهتدا گۆچان و حهبله بهڵام له پێش چاوی خهڵك بووه به مارو ههژدیها ئهگهر نا نهبووهو حهقیقهتی نیه [
إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ
] ئهوهی ئهوان كردوویانه تهنها فڕوفێڵێكی ساحیرهو سیحرو جادووه هیچ شتێكی تر نیه تهنها خهیاڵه له پێش چاوی خهڵكى وایان كردووه [
وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (٦٩)
] وه ساحیریش ههرگیز سهرفراز نابێ بهو سیحرهی كه ئهیكات.