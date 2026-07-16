登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Taha
62
20:62
فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى ٦٢
فَتَنَـٰزَعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجْوَىٰ ٦٢
فَتَنَٰزَعُوٓاْ
أَمۡرَهُم
بَيۡنَهُمۡ
وَأَسَرُّواْ
ٱلنَّجۡوَىٰ
٦٢
他们为这件事，议论纷纷，并且隐匿他们的议论；
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ
] ساحیرهكانیش كاتێك كه گوێیان له قسهی موسا بوو لهناو یهكدا گفتوگۆو ڕاوێژیان كردو كێشه كهوته نێوانیان و ههندێكیان وتیان ئهمه قسهى ساحیر نیهو قسهى پێغهمبهره [
وَأَسَرُّوا النَّجْوَى (٦٢)
] وه به چپه چپ له نێوان خۆیاندا قسهیان كرد.