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Taha
60
20:60
فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى ٦٠
فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُۥ ثُمَّ أَتَىٰ ٦٠
فَتَوَلَّىٰ
فِرۡعَوۡنُ
فَجَمَعَ
كَيۡدَهُۥ
ثُمَّ
أَتَىٰ
٦٠
法老就转回去，如集他的谋臣，然后他来了。
经注
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反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Al-Sa'di
Фараон сделал все возможное для того, чтобы одолеть Мусу. Он отправил гонцов во все города своей страны для того, чтобы собрать самых искусных колдунов и чародеев. В те далекие времена колдовство было широко распространено, и многие стремились овладеть этой наукой. Поэтому гонцам удалось собрать много колдунов, которые явились в назначенный срок. Муса тоже явился на состязание, и огромная толпа людей собралась для того, чтобы увидеть удивительное зрелище. Там присутствовали мужчины и женщины, вельможи и простолюдины, взрослые и дети. Гонцы созывали людей к месту состязания и говорили: «Людям сказали: “Собрались ли вы? Возможно, нам придется последовать за колдунами, если они одержат верх”» (26:39–40). Так Муса оказался лицом к лицу с чародеями, которые явились со всех уголков Египта. Тогда он решил обратиться к ним с проповедью для того, чтобы донести до них истину.