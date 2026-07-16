登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Taha
60
20:60
فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى ٦٠
فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُۥ ثُمَّ أَتَىٰ ٦٠
فَتَوَلَّىٰ
فِرۡعَوۡنُ
فَجَمَعَ
كَيۡدَهُۥ
ثُمَّ
أَتَىٰ
٦٠
法老就转回去，如集他的谋臣，然后他来了。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى (٦٠)
] فیرعهونیش ڕۆیشت و نهخشهو پیلانی خۆی كۆ كردهوهو پاشان ههموو ساحیرهكانی هێناو هات بۆ شوێن و كاتی دیاریكراو.