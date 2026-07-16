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Taha
59
20:59
قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى ٥٩
قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحًۭى ٥٩
قَالَ
مَوۡعِدُكُمۡ
يَوۡمُ
ٱلزِّينَةِ
وَأَن
يُحۡشَرَ
ٱلنَّاسُ
ضُحٗى
٥٩
他说：你们的约期定在节日，当众人在早晨集合的时候。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Al-Sa'di
Муса назначил состязание на день украшения, который в Египте считался праздником. В этот день люди отдыхали от работы и имели много свободного времени. Он также предложил всем собраться до полудня. Он рассчитывал на то, что именно утром в праздник соберется больше всего людей, и каждый из них сможет без труда увидеть все происходящее. Добиться этой цели в полной мере в другое время было невозможно.