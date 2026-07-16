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Taha
56
20:56
ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى ٥٦
وَلَقَدْ أَرَيْنَـٰهُ ءَايَـٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ٥٦
وَلَقَدۡ
أَرَيۡنَٰهُ
ءَايَٰتِنَا
كُلَّهَا
فَكَذَّبَ
وَأَبَىٰ
٥٦
我确已指示他我所有的一切迹象，而他加以否认，不肯信道。
经注
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反思
答案
基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
Всевышний поведал о том, что Фараон стал свидетелем самых разных знамений и неопровержимых доказательств. Природа и люди изменялись у него на глазах самым чудесным образом, но это не подтолкнуло его встать на прямой путь. Напротив, он счел Божьи знамения ложью и отвернулся от Божьих повелений и запретов. Истина показалась ему ложью, а ложь - истиной, и тогда он решил отстаивать истину любым путем и удержать людей от прямого пути.