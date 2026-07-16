登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Taha
54
20:54
كلوا وارعوا انعامكم ان في ذالك لايات لاولي النهى ٥٤
كُلُوا۟ وَٱرْعَوْا۟ أَنْعَـٰمَكُمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّأُو۟لِى ٱلنُّهَىٰ ٥٤
كُلُواْ
وَٱرۡعَوۡاْ
أَنۡعَٰمَكُمۡۚ
إِنَّ
فِي
ذَٰلِكَ
لَأٓيَٰتٖ
لِّأُوْلِي
ٱلنُّهَىٰ
٥٤
你们可以吃那些植物，可以放牧你们的牲畜。对于有理智者，此中确有许多迹象。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ
] خۆیشتان بخۆن لهو ڕزق و ڕۆزیهی خوای گهوره، وه ئاژهڵهكانیشتانی لێ بلهوهڕێنن [
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى (٥٤)
] به دڵنیایى ئهمانه ههمووی نیشانهیه لهسهر تاك و تهنهایى و تواناو دهسهڵاتی خواى گهوره بۆ كهسانێك كه خاوهنی عهقڵ و ژیرى بن و هۆشمهند بن.