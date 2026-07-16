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Taha
52
20:52
قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ٥٢
قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى فِى كِتَـٰبٍۢ ۖ لَّا يَضِلُّ رَبِّى وَلَا يَنسَى ٥٢
قَالَ
عِلۡمُهَا
عِندَ
رَبِّي
فِي
كِتَٰبٖۖ
لَّا
يَضِلُّ
رَبِّي
وَلَا
يَنسَى
٥٢
他说：关于他们的知识，在我的主那里记录在一本书中。我的主，既不错误，又不疏忽。
经注
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反思
答案
基拉特
圣训
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ﴾ مُوسَى ﴿عِلۡمُهَا﴾ أَيْ عِلْم حَالهمْ مَحْفُوظ ﴿عِندَ رَبِّی فِی كِتَـٰبࣲۖ﴾ هُوَ اللَّوْح الْمَحْفُوظ يُجَازِيهِمْ عَلَيْهَا يَوْم الْقِيَامَة ﴿لَّا یَضِلُّ﴾ يَغِيب ﴿رَبِّی﴾ عَنْ شَيْء ﴿وَلَا یَنسَى ٥٢﴾ رَبِّي شَيْئًا