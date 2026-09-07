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经注: Taha 20:51
Taha
51
20:51
قال فما بال القرون الاولى ٥١
قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ٥١
قَالَ
ﳧ
فَمَا
ﳨ
بَالُ
ﳩ
ٱلۡقُرُونِ
ﳪ
ٱلۡأُولَىٰ
ﳫ
٥١
ﳬ
他说：以往各世纪的情况是怎样的？
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Tafsir Muyassar
قال فرعون لموسى -على وجه المغالطة والمشاغبة-: فما شأن الأمم السابقة؟ وما خبر القرون الماضية، فقد سبقونا إلى الإنكار والكفر؟