登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Taha 20:50
Taha
50
20:50
قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ٥٠
قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِىٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ٥٠
قَالَ
ﳝ
رَبُّنَا
ﳞ
ٱلَّذِيٓ
ﳟ
أَعۡطَىٰ
ﳠ
كُلَّ
ﳡ
شَيۡءٍ
ﳢ
خَلۡقَهُۥ
ﳣ
ثُمَّ
ﳤ
هَدَىٰ
ﳥ
٥٠
ﳦ
他说：我们的主，是天性赋予万物，而加以引导的。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِیۤ أَعۡطَىٰ كُلَّ شَیۡءٍ﴾ مِنْ الْخَلْق ﴿خَلۡقَهُۥ﴾ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ مُتَمَيِّز بِهِ عَنْ غَيْره ﴿ثُمَّ هَدَىٰ ٥٠﴾ الْحَيَوَان مِنْهُ إلَى مَطْعَمه وَمَشْرَبه وَمَنْكَحِهِ وَغَيْر ذَلِكَ