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经注: Taha 20:49
Taha
49
20:49
قال فمن ربكما يا موسى ٤٩
قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَـٰمُوسَىٰ ٤٩
قَالَ
ﳘ
فَمَن
ﳙ
رَّبُّكُمَا
ﳚ
يَٰمُوسَىٰ
ﳛ
٤٩
ﳜ
他说：穆萨啊！谁是你俩的主？
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反思
答案
基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
20:48至20:49节的经注
Это знание является откровением от Аллаха, а не нашими измышлениями. Если человек отрицает слова Аллаха и Его посланников и уклоняется от повиновения им, то его ожидает мучительное наказание. Такими словами Всевышний призывал Фараона уверовать в истину и покориться ей и предостерегал его от неверия и ослушания. Однако проповеди и увещевания не принесли ему никакой пользы, и он предпочел отвергнуть своего Господа, довольствовался неверием и принялся упрямо и несправедливо оспаривать истину.