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经注: Taha 20:48
Taha
48
20:48
انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى ٤٨
إِنَّا قَدْ أُوحِىَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ٤٨
إِنَّا
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قَدۡ
ﳎ
أُوحِيَ
ﳏ
إِلَيۡنَآ
ﳐ
أَنَّ
ﳑ
ٱلۡعَذَابَ
ﳒ
عَلَىٰ
ﳓ
مَن
ﳔ
كَذَّبَ
ﳕ
وَتَوَلَّىٰ
ﳖ
٤٨
ﳗ
我们确已奉到启示说：否认而且背弃者，将受刑罚。'
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基拉特
圣训
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العربية
Tafsir Muyassar
20:47至20:48节的经注
قال الله لموسى وهارون:
لا تخافا من فرعون؛ فإنني معكما أسمع كلامكما وأرى أفعالكما،
فاذهبا إليه وقولا له:
إننا رسولان إليك من ربك أن أطلق بني إسرائيل، ولا تكلِّفهم ما لا يطيقون من الأعمال، قد أتيناك بدلالة معجزة من ربك تدل على صدقنا في دعوتنا، والسلامة من عذاب الله تعالى لمن اتبع هداه. إن ربك قد أوحى إلينا أن عذابه على مَن كذَّب وأعرض عن دعوته وشريعته.