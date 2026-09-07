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经注: Taha 20:48
Taha
48
20:48
انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى ٤٨
إِنَّا قَدْ أُوحِىَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ٤٨
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قَدۡ
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أُوحِيَ
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إِلَيۡنَآ
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أَنَّ
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ٱلۡعَذَابَ
ﳒ
عَلَىٰ
ﳓ
مَن
ﳔ
كَذَّبَ
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وَتَوَلَّىٰ
ﳖ
٤٨
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我们确已奉到启示说：否认而且背弃者，将受刑罚。'
经注
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基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا }
أي: خبر من عند الله، لا من عند أنفسنا
{ أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى }
أي: كذب بأخبار الله، وأخبار رسله، وتولى عن الانقياد لهم واتباعهم، وهذا فيه الترغيب لفرعون بالإيمان والتصديق واتباعهما، والترهيب من ضد ذلك، ولكن لم يفد فيه هذا الوعظ والتذكير، فأنكر ربه، وكفر، وجادل في ذلك ظلما وعنادا.