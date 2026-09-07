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经注: Taha 20:47
Taha
47
20:47
فاتياه فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا بني اسراييل ولا تعذبهم قد جيناك باية من ربك والسلام على من اتبع الهدى ٤٧
فَأْتِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَـٰكَ بِـَٔايَةٍۢ مِّن رَّبِّكَ ۖ وَٱلسَّلَـٰمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰٓ ٤٧
فَأۡتِيَاهُ
ﲵ
فَقُولَآ
ﲶ
إِنَّا
ﲷ
رَسُولَا
ﲸ
رَبِّكَ
ﲹ
فَأَرۡسِلۡ
ﲺ
مَعَنَا
ﲻ
بَنِيٓ
ﲼ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﲽ
وَلَا
ﲾ
تُعَذِّبۡهُمۡۖ
ﲿﳀ
قَدۡ
ﳁ
جِئۡنَٰكَ
ﳂ
بِـَٔايَةٖ
ﳃ
مِّن
ﳄ
رَّبِّكَۖ
ﳅﳆ
وَٱلسَّلَٰمُ
ﳇ
عَلَىٰ
ﳈ
مَنِ
ﳉ
ٱتَّبَعَ
ﳊ
ٱلۡهُدَىٰٓ
ﳋ
٤٧
ﳌ
你俩去他那里就说：'我俩确是你的主的使者，所以请你让以色列的后裔同我俩一道去，请你不要虐待他们。我们已经把你的主的一种迹象带来给你了；遵守正道者，得享和平。
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ
] بڕۆن بۆ لای فیرعهون و پێى بڵێن: ئێمه نێردراوی پهروهردگارتین و تۆ بهنی ئیسرائیلمان لهگهڵدا بنێرهو واز له چهوساندنهوهیان بێنهو سزایان مهده، كه بهردهوام سزای ئهدان و كوڕهكانی ئهكوشت و كچهكانی بۆ خزمهتكاری بهكارهێناوهو باری قورسی خستبووه سهرشانیان [
قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ
] پێی بڵێن: به دڵنیایی ئێمه موعجیزهیهكمان له لایهن پهروهردگارهوه بۆ هێناویت كه گۆچانهكهو دهستی بوو [
وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى (٤٧)
] وه سڵاوی خوای گهوره لهسهر كهسێك بێ كه شوێن هیدایهتی خوای گهوره ئهكهوێت.