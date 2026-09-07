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经注: Taha 20:47
Taha
47
20:47
فاتياه فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا بني اسراييل ولا تعذبهم قد جيناك باية من ربك والسلام على من اتبع الهدى ٤٧
فَأْتِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَـٰكَ بِـَٔايَةٍۢ مِّن رَّبِّكَ ۖ وَٱلسَّلَـٰمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰٓ ٤٧
فَأۡتِيَاهُ
ﲵ
فَقُولَآ
ﲶ
إِنَّا
ﲷ
رَسُولَا
ﲸ
رَبِّكَ
ﲹ
فَأَرۡسِلۡ
ﲺ
مَعَنَا
ﲻ
بَنِيٓ
ﲼ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﲽ
وَلَا
ﲾ
تُعَذِّبۡهُمۡۖ
ﲿﳀ
قَدۡ
ﳁ
جِئۡنَٰكَ
ﳂ
بِـَٔايَةٖ
ﳃ
مِّن
ﳄ
رَّبِّكَۖ
ﳅﳆ
وَٱلسَّلَٰمُ
ﳇ
عَلَىٰ
ﳈ
مَنِ
ﳉ
ٱتَّبَعَ
ﳊ
ٱلۡهُدَىٰٓ
ﳋ
٤٧
ﳌ
你俩去他那里就说：'我俩确是你的主的使者，所以请你让以色列的后裔同我俩一道去，请你不要虐待他们。我们已经把你的主的一种迹象带来给你了；遵守正道者，得享和平。
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Basi endeni kwake na mumwambie, ‘Sisi ni wajumbe wawili kutoka kwa Mola wako kwamba uwaache Wana wa Isrāīl na usiwakalifishe matendo wasiyoyaweza. Kwa hakika tumekujilia na ushahidi wa kimiujiza kutoka kwa Mola wako wenye kuonesha ukweli wetu katika ulinganizi wetu. Na kusalimika na adhabu ya Mwenyezi Mungu, Aliyetukuka, ni kwa mwenye kuufuata uongofu Wake.