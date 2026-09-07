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经注: Taha 20:135
Taha
135
20:135
قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى ١٣٥
قُلْ كُلٌّۭ مُّتَرَبِّصٌۭ فَتَرَبَّصُوا۟ ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَـٰبُ ٱلصِّرَٰطِ ٱلسَّوِىِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ١٣٥
قُلۡ
ﳓ
كُلّٞ
ﳔ
مُّتَرَبِّصٞ
ﳕ
فَتَرَبَّصُواْۖ
ﳖﳗ
فَسَتَعۡلَمُونَ
ﳘ
مَنۡ
ﳙ
أَصۡحَٰبُ
ﳚ
ٱلصِّرَٰطِ
ﳛ
ٱلسَّوِيِّ
ﳜ
وَمَنِ
ﳝ
ٱهۡتَدَىٰ
ﳞ
١٣٥
ﳟ
你说：我们双方都是等候的，你们等着吧，你们将来就知道谁是履坦途的，谁是循正道的。
经注
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基拉特
圣训
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العربية
Tafsir Muyassar
قل - أيها الرسول -
لهؤلاء المشركين بالله:
كل منا ومنكم منتظر دوائر الزمان، ولمن يكون النصر والفلاح، فانتظروا،
فستعلمون:
مَن أهل الطريق المستقيم، ومَن المهتدي للحق منا ومنكم؟