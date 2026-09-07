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经注: Taha 20:135
Taha
135
20:135
قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى ١٣٥
قُلْ كُلٌّۭ مُّتَرَبِّصٌۭ فَتَرَبَّصُوا۟ ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَـٰبُ ٱلصِّرَٰطِ ٱلسَّوِىِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ١٣٥
قُلۡ
ﳓ
كُلّٞ
ﳔ
مُّتَرَبِّصٞ
ﳕ
فَتَرَبَّصُواْۖ
ﳖﳗ
فَسَتَعۡلَمُونَ
ﳘ
مَنۡ
ﳙ
أَصۡحَٰبُ
ﳚ
ٱلصِّرَٰطِ
ﳛ
ٱلسَّوِيِّ
ﳜ
وَمَنِ
ﳝ
ٱهۡتَدَىٰ
ﳞ
١٣٥
ﳟ
你说：我们双方都是等候的，你们等着吧，你们将来就知道谁是履坦途的，谁是循正道的。
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Tafseer Jalalayn
﴿قُلۡ﴾ لَهُمْ ﴿كُلࣱّ﴾ مِنَّا وَمِنْكُمْ ﴿مُّتَرَبِّصࣱ﴾ مُنْتَظِر ما يؤول إلَيْهِ الْأَمْر ﴿فَتَرَبَّصُوا۟ۖ فَسَتَعۡلَمُونَ﴾ فِي الْقِيَامَة ﴿مَنۡ أَصۡحَـٰبُ ٱلصِّرَ ٰطِ﴾ الطَّرِيق ﴿ٱلسَّوِیِّ﴾ الْمُسْتَقِيم ﴿وَمَنِ ٱهۡتَدَىٰ ١٣٥﴾ مِنْ الضَّلَالَة أَنَحْنُ أَمْ أَنْتُمْ