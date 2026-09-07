登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Taha 20:134
Taha
134
20:134
ولو انا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى ١٣٤
وَلَوْ أَنَّآ أَهْلَكْنَـٰهُم بِعَذَابٍۢ مِّن قَبْلِهِۦ لَقَالُوا۟ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًۭا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ ١٣٤
وَلَوۡ
ﲿ
أَنَّآ
ﳀ
أَهۡلَكۡنَٰهُم
ﳁ
بِعَذَابٖ
ﳂ
مِّن
ﳃ
قَبۡلِهِۦ
ﳄ
لَقَالُواْ
ﳅ
رَبَّنَا
ﳆ
لَوۡلَآ
ﳇ
أَرۡسَلۡتَ
ﳈ
إِلَيۡنَا
ﳉ
رَسُولٗا
ﳊ
فَنَتَّبِعَ
ﳋ
ءَايَٰتِكَ
ﳌ
مِن
ﳍ
قَبۡلِ
ﳎ
أَن
ﳏ
نَّذِلَّ
ﳐ
وَنَخۡزَىٰ
ﳑ
١٣٤
ﳒ
假若在派遣他之前，我以刑罚毁灭他们，他们必定要说：我们的主啊！你怎么不派遣一个使者来引导我们，以便我们在蒙受卑贱和耻辱之前， 遵守你的迹象呢？
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
وإنما الفائدة في سوقها إليهم ومخاطبتهم بها، لتقوم عليهم حجة الله،
ولئلا يقولوا حين ينزل بهم العذاب:
{ لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى }
بالعقوبة، فها قد جاءكم رسولي ومعه آياتي وبراهيني، فإن كنتم كما تقولون، فصدقوه.