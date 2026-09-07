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经注: Taha 20:133
Taha
133
20:133
وقالوا لولا ياتينا باية من ربه اولم تاتهم بينة ما في الصحف الاولى ١٣٣
وَقَالُوا۟ لَوْلَا يَأْتِينَا بِـَٔايَةٍۢ مِّن رَّبِّهِۦٓ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِى ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ١٣٣
وَقَالُواْ
ﲰ
لَوۡلَا
ﲱ
يَأۡتِينَا
ﲲ
بِـَٔايَةٖ
ﲳ
مِّن
ﲴ
رَّبِّهِۦٓۚ
ﲵﲶ
أَوَلَمۡ
ﲷ
تَأۡتِهِم
ﲸ
بَيِّنَةُ
ﲹ
مَا
ﲺ
فِي
ﲻ
ٱلصُّحُفِ
ﲼ
ٱلۡأُولَىٰ
ﲽ
١٣٣
ﲾ
他们说：他怎么不从他的那里拿一种迹象来给我们呢？关于《古兰经》的阐明，难道没有降临他们吗？
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基拉特
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العربية
Tafsir Muyassar
وقال مكذبوك - أيها الرسول -: هلا تأتينا بعلامة من ربك تدلُّ على صدقك، أو لم يأتهم هذا القرآن المصدق لما في الكتب السابقة من الحق؟