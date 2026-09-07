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经注: Taha 20:133
Taha
133
20:133
وقالوا لولا ياتينا باية من ربه اولم تاتهم بينة ما في الصحف الاولى ١٣٣
وَقَالُوا۟ لَوْلَا يَأْتِينَا بِـَٔايَةٍۢ مِّن رَّبِّهِۦٓ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِى ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ١٣٣
وَقَالُواْ
ﲰ
لَوۡلَا
ﲱ
يَأۡتِينَا
ﲲ
بِـَٔايَةٖ
ﲳ
مِّن
ﲴ
رَّبِّهِۦٓۚ
ﲵﲶ
أَوَلَمۡ
ﲷ
تَأۡتِهِم
ﲸ
بَيِّنَةُ
ﲹ
مَا
ﲺ
فِي
ﲻ
ٱلصُّحُفِ
ﲼ
ٱلۡأُولَىٰ
ﲽ
١٣٣
ﲾ
他们说：他怎么不从他的那里拿一种迹象来给我们呢？关于《古兰经》的阐明，难道没有降临他们吗？
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Tafseer Jalalayn
﴿وَقَالُوا۟﴾ الْمُشْرِكُونَ ﴿لَوۡلَا﴾ هَلَّا ﴿یَأۡتِینَا﴾ مُحَمَّد ﴿بِـَٔایَةࣲ مِّن رَّبِّهِۦۤۚ﴾ مما يقترحونه ﴿أَوَلَمۡ تَأۡتِهِم﴾ بِالتَّاءِ وَالْيَاء ﴿بَیِّنَةُ﴾ بَيَان ﴿مَا فِی ٱلصُّحُفِ ٱلۡأُولَىٰ ١٣٣﴾ الْمُشْتَمِل عَلَيْهِ الْقُرْآن مِنْ أَنْبَاء الْأُمَم الْمَاضِيَة وَإِهْلَاكهمْ بِتَكْذِيبِ الرُّسُل