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经注: Taha 20:132
Taha
132
20:132
وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ١٣٢
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًۭا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ١٣٢
وَأۡمُرۡ
ﲠ
أَهۡلَكَ
ﲡ
بِٱلصَّلَوٰةِ
ﲢ
وَٱصۡطَبِرۡ
ﲣ
عَلَيۡهَاۖ
ﲤﲥ
لَا
ﲦ
نَسۡـَٔلُكَ
ﲧ
رِزۡقٗاۖ
ﲨﲩ
نَّحۡنُ
ﲪ
نَرۡزُقُكَۗ
ﲫﲬ
وَٱلۡعَٰقِبَةُ
ﲭ
لِلتَّقۡوَىٰ
ﲮ
١٣٢
ﲯ
你应当命令你的信徒们礼拜，你对于拜功，也应当有恒， 我不以给养责成你，我供给你。善果只归于敬畏者。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na waamrishe watu wako, ewe Nabii, kuswali na ujisubirishe nayo. Sisi hatutaki kutoka kwako mali, kwani sisi ndio tunaokuruzuku na kukupa. Na mwisho mwema ulimwenguni na Akhera ni wa wachajimungu