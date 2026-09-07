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经注: Taha 20:132
Taha
132
20:132
وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ١٣٢
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًۭا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ١٣٢
وَأۡمُرۡ
ﲠ
أَهۡلَكَ
ﲡ
بِٱلصَّلَوٰةِ
ﲢ
وَٱصۡطَبِرۡ
ﲣ
عَلَيۡهَاۖ
ﲤﲥ
لَا
ﲦ
نَسۡـَٔلُكَ
ﲧ
رِزۡقٗاۖ
ﲨﲩ
نَّحۡنُ
ﲪ
نَرۡزُقُكَۗ
ﲫﲬ
وَٱلۡعَٰقِبَةُ
ﲭ
لِلتَّقۡوَىٰ
ﲮ
١٣٢
ﲯ
你应当命令你的信徒们礼拜，你对于拜功，也应当有恒， 我不以给养责成你，我供给你。善果只归于敬畏者。
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Tafseer Jalalayn
﴿وَأۡمُرۡ أَهۡلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصۡطَبِرۡ﴾ اصْبِرْ ﴿عَلَیۡهَاۖ لَا نَسۡـَٔلُكَ﴾ نُكَلِّفك ﴿رِزۡقࣰاۖ﴾ لِنَفْسِك وَلَا لِغَيْرِك ﴿نَّحۡنُ نَرۡزُقُكَۗ وَٱلۡعَـٰقِبَةُ﴾ الْجَنَّة ﴿لِلتَّقۡوَىٰ ١٣٢﴾ لِأَهْلِهَا