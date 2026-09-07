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经注: Taha 20:131
Taha
131
20:131
ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى ١٣١
وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًۭا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌۭ وَأَبْقَىٰ ١٣١
وَلَا
ﲌ
تَمُدَّنَّ
ﲍ
عَيۡنَيۡكَ
ﲎ
إِلَىٰ
ﲏ
مَا
ﲐ
مَتَّعۡنَا
ﲑ
بِهِۦٓ
ﲒ
أَزۡوَٰجٗا
ﲓ
مِّنۡهُمۡ
ﲔ
زَهۡرَةَ
ﲕ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﲖ
ٱلدُّنۡيَا
ﲗ
لِنَفۡتِنَهُمۡ
ﲘ
فِيهِۚ
ﲙﲚ
وَرِزۡقُ
ﲛ
رَبِّكَ
ﲜ
خَيۡرٞ
ﲝ
وَأَبۡقَىٰ
ﲞ
١٣١
ﲟ
你不要觊觎我所用以供给他们中各等人享受的，那是今世生活的浮华，我用来考验他们；你的主的给养，是更好的，是更久的。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。