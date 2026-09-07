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经注: Taha 20:130
Taha
130
20:130
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى ١٣٠
فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ ءَانَآئِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ١٣٠
فَٱصۡبِرۡ
ﱶ
عَلَىٰ
ﱷ
مَا
ﱸ
يَقُولُونَ
ﱹ
وَسَبِّحۡ
ﱺ
بِحَمۡدِ
ﱻ
رَبِّكَ
ﱼ
قَبۡلَ
ﱽ
طُلُوعِ
ﱾ
ٱلشَّمۡسِ
ﱿ
وَقَبۡلَ
ﲀ
غُرُوبِهَاۖ
ﲁﲂ
وَمِنۡ
ﲃ
ءَانَآيِٕ
ﲄ
ٱلَّيۡلِ
ﲅ
فَسَبِّحۡ
ﲆ
وَأَطۡرَافَ
ﲇ
ٱلنَّهَارِ
ﲈ
لَعَلَّكَ
ﲉ
تَرۡضَىٰ
ﲊ
١٣٠
ﲋ
你应当忍受他们所说的（谰言），你应当在太阳出落之前赞颂你的主，你应当在夜间和白昼赞颂他，以便你喜悦。
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Tafseer Jalalayn
﴿فَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَا یَقُولُونَ﴾ مَنْسُوخ بِآيَةِ الْقِتَال ﴿وَسَبِّحۡ﴾ صَلِّ ﴿بِحَمۡدِ رَبِّكَ﴾ حَال أَيْ مُلْتَبِسًا بِهِ ﴿قَبۡلَ طُلُوعِ ٱلشَّمۡسِ﴾ صَلَاة الصُّبْح ﴿وَقَبۡلَ غُرُوبِهَاۖ﴾ صَلَاة الْعَصْر ﴿وَمِنۡ ءَانَاۤىِٕ ٱلَّیۡلِ﴾ سَاعَاته ﴿فَسَبِّحۡ﴾ صَلِّ الْمَغْرِب وَالْعِشَاء ﴿وَأَطۡرَافَ ٱلنَّهَارِ﴾ عَطْف عَلَى مَحَلّ مِنْ آنَاء الْمَنْصُوب أَيْ صَلِّ الظُّهْر لِأَنَّ وَقْتهَا يَدْخُل بِزَوَالِ الشَّمْس فَهُوَ طَرَف النِّصْف الْأَوَّل وَطَرَف النِّصْف الثَّانِي ﴿لَعَلَّكَ تَرۡضَىٰ ١٣٠﴾ بِمَا تُعْطَى مِنْ الثَّوَاب