登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Taha 20:129
Taha
129
20:129
ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى ١٢٩
وَلَوْلَا كَلِمَةٌۭ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًۭا وَأَجَلٌۭ مُّسَمًّۭى ١٢٩
وَلَوۡلَا
ﱬ
كَلِمَةٞ
ﱭ
سَبَقَتۡ
ﱮ
مِن
ﱯ
رَّبِّكَ
ﱰ
لَكَانَ
ﱱ
لِزَامٗا
ﱲ
وَأَجَلٞ
ﱳ
مُّسَمّٗى
ﱴ
١٢٩
ﱵ
要不是有一句话从你的主预先发出，要不是有期限，你的主加以预定，那么，（毁灭对于他们）是必然的。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ
] وه ئهگهر ئهو بهڵێنه نهبوایه له خوای گهورهوه كه پێشتر داویهتی كه سزایان دوا بخات بۆ ڕۆژی قیامهت، یان سزایان نهدات تا بهڵگه جێگیر نهكات بهسهریاندا [
لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى (١٢٩)
] ئهو كاته خوای گهوره سزای ئهدان و سزاكهی دوا نهئهكهوت بۆ كاتی دیاریكراو كه ڕۆژی قیامهته.