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经注: Taha 20:128
Taha
128
20:128
افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذالك لايات لاولي النهى ١٢٨
أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِى مَسَـٰكِنِهِمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّأُو۟لِى ٱلنُّهَىٰ ١٢٨
أَفَلَمۡ
ﱙ
يَهۡدِ
ﱚ
لَهُمۡ
ﱛ
كَمۡ
ﱜ
أَهۡلَكۡنَا
ﱝ
قَبۡلَهُم
ﱞ
مِّنَ
ﱟ
ٱلۡقُرُونِ
ﱠ
يَمۡشُونَ
ﱡ
فِي
ﱢ
مَسَٰكِنِهِمۡۚ
ﱣﱤ
إِنَّ
ﱥ
فِي
ﱦ
ذَٰلِكَ
ﱧ
لَأٓيَٰتٖ
ﱨ
لِّأُوْلِي
ﱩ
ٱلنُّهَىٰ
ﱪ
١٢٨
ﱫ
难道他们不知道吗？在他们之前，我曾毁灭了许多世代， 他们常和那些人的故乡往来，对于有理智者，此中确有许多迹象。
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基拉特
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kwani haukuwaongoza watu wako kwenye njia ya sawa, Ewe mtume, ule wingi watu waliokanusha kabala yao tuliowaangamiza na hali wao wanatembea kwenye nyumba zao na wanaziona athari za kuangamia kwao? Kwa hakika, katika wingi wa watu hao na mabaki ya adhabu waliyopewa pana mazingatio na mawaidha kwa wenye akili za kuelewa.